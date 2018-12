Foi preso, na noite desta quinta-feira (27), o idoso de 71 anos suspeito de matar a própria esposa com um golpe de machado, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na terça-feira (25), depois de uma discussão entre o casal porque a mulher queria sair com as amigas.

Após vários rastreamentos à procura do homem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que ele estaria na praça Miguel Henrique, no Centro da cidade. O idoso foi abordado por volta das 20h30 e logo confessou o crime aos policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, ele disse ainda que não se arrepende do crime. O homem foi conduzido à delegacia de plantão de Betim.

No dia em que o suspeito teria dado uma machadada na cabeça da esposa, a filha do casal, de 5 anos, presenciou o crime. Ele fugiu em seguida em um Fiat Palio. Quem contou à Polícia Militar que uma discussão seria o motivo para o crime foi a mãe da vítima.

