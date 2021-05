A partir desta sexta-feira (14), idosos acima de 60 anos vão contar com mais uma opção de ponto de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte. A imunização também será feita em 43 unidades da Drogaria Araujo. A medida visa a evitar filas e aglomerações nos postos de saúde, que já estão sobrecarregados com as aplicações das doses contra a Covid-19.

Na Araujo, a vacinação será realizada das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, das 8h ao meio-dia. Não haverá atendimento a esse público aos domingos.

Para receber a dose contra a gripe será distribuída, no local, uma senha por usuário. A vacinação ocorrerá havendo disponibilidade diária de doses por loja. Os endereços estão disponíveis no portal da PBH.

Na capital, a campanha segue em andamento, nos centros de saúde, para os demais públicos, como crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e professores, no horário de rotina das salas de vacinas, com exceção das Unidades 24h e dos locais de vacinação de pessoas com comorbidades. Já os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais, Samu, centros de saúde e UPAs estão sendo vacinados nas próprias instituições.

Belo Horizonte recebeu, até o momento, cerca de 423 mil doses da vacina contra a gripe. O Ministério da Saúde tem repassado os imunizantes de forma escalonada e a meta é vacinar 90% do público-alvo.

Por medida de segurança, pessoas que receberam a dose contra Covid-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para se proteger contra a gripe.

Os endereços dos centros de saúde e os horários das salas de vacinação estão disponíveis neste link.

Acamados

Segundo a prefeitura, não será necessário realizar um novo cadastro para idosos acamados se vacinarem contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde utilizará o cadastro feito para a vacinação contra a Covid-19 e as equipes entrarão em contato para fazer o agendamento.

