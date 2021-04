Idosos acima de 68 anos serão imunizados contra a Covid-19 durante o feriado da Semana Santa em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A imunização ocorrerá em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante a Sexta-feira da Paixão (2) e o sábado (3). Nas demais UBSs, a vacinação vai até esta quinta-feira (1º).

Desde terça (30), o município ampliou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Idosos 72 e 71 já foram imunizados até essa quarta-feira (31). Hoje, nos 36 pontos de vacinação, estão sendo imunizados os idosos com 70, 69 e 68 anos. Já amanhã e sábado, apenas pessoas com 68 e 69 anos receberão a primeira aplicação. A previsão do município é vacinar cerca de 10.909 moradores da cidade que estão incluídos nesta faixa etária.

Durante o feriado, apenas as cinco maiores Unidades Básicas de Saúde, sendo Alcides Braz, Angola, Bueno Franco, Homero Gil, e Vila Cristina, que possuem um maior número de idosos em seu território, estarão em funcionamento.

Para se vacinar, os idosos devem procurar a UBS de referência, portando um documento de identidade e um comprovante de endereço. Os acamados ou restritos ao lar serão vacinados em domicilio, por meio de agendamento que pode ser feito por familiares ou responsáveis via telefone. Todos devem usar máscara de proteção e podem estar acompanhados de apenas de uma pessoa.

Os idosos que não conseguirem se vacinar no dia determinado, poderão procurar a UBS de referência posteriormente para receber a imunização.

Para essa etapa de vacinação, o município está utilizando as 12.170 doses recebidas na última segunda-feira (29), pelo governo do Estado. Além dos idosos, essas doses serão usadas na continuidade da imunização dos trabalhadores da saúde que podem se cadastrar por meio do link.



Cronograma de vacinação

UBSs Alcides Braz, Angola, Bueno Franco, Homero Gil, e Vila Cristina - vacinação das 7h às 18h:

1/4 - 70 anos

02/4 - 69 anos

03/4 - 68 anos

UBS Alterosas, Alvorada, Bandeirinhas, Cachoeira, Capelinha/Caic, Campos Elíseos, Cidade Verde, Citrolândia, Colônia, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Duque de Caxias, Guanabara, Icaivera, Imbiruçu, Jardim Petrópolis, Laranjeiras, Marimba, N. Sra. de Fátima, Nova Baden, Novo Amazonas, Parque do Cedro, Paulo Camilo, Petrovale, PTB, Teresópolis, Trincheira, Universal, Vianópolis, Vila Bemge, Vila Recreio - vacinação das 7h às 18h:

1/4 - 69 e 68 anos.

Confira o endereço das 36 UBS no site da prefeitura.

