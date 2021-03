Os idosos com 71, 70 e 69 anos completos até 30 de abril de 2021 começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Belo Horizonte nesta segunda-feira (29).

A prefeitura informou que o cronograma de vacinação será da seguinte forma: idosos com 71 anos serão imunizados entre segunda-feira (29) e sexta-feira (2/4); pessoas com 70 anos recebem a primeira dose a partir de terça-feira (30) e idosos com 69 anos vão ser imunizados a partir de quinta-feira, dia 1º de abril. A vacinação para estas três faixas etárias vai até a próxima sexta-feira (2/4).

O horário para vacinação foi ampliado para 7h30 às 16h30 nos centros de saúde da capital e nos postos extras, confira os locais neste link.

Os postos drive-thru também foram ampliados e estão distribuídos em cinco estruturas (confira os endereços). O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

A PBH reforça que o idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. Idosos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da prefeitura.

Na quarta-feira, dia 31, a vacinação será exclusiva para a segunda dose, seguindo o agendamento do cartão de vacina. Os endereços dos locais estão disponíveis no portal da PBH.