Idosos com 71 e 72 anos, que foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte há pelo menos duas semanas, recebem a segunda aplicação a partir desta segunda-feira (19) na capital mineira. A estimativa é de que sejam vacinadas cerca de 31 mil pessoas.

A imunização desta faixa etária foi antecipada pela prefeitura como forma de ampliar e agilizar a campanha na cidade. O grupo está sendo vacinado desde às 7h30 de hoje e a aplicação em segunda dose segue até 16h30 nos postos fixos e extras, e de 8h às 16h30, nos pontos de drive-thru. Os endereços podem ser conferidos no portal da PBH (clique aqui).

Para receber a vacina, é necessário que o idoso leve documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, a aplicação da segunda proteção deve ser feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os imunizados com a CoronaVac.

A PBH também informou que as nove Unidades 24h, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, são exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não respiratórios. Nestes locais, não está sendo feita a aplicação de vacinas.

17 mil pessoas vacinadas no sábado

No sábado (17), cerca de 17 mil pessoas com idades entre 74 e 73 anos receberam a segunda dose do imunizante contra a doença na capital mineira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o dado equivale a 77% deste grupo.

Até o momento, a PBH aplicou a primeira dose do imunizante em 460.875 pessoas. Do grupo, 138.451 receberam a segunda aplicação.

