Os idosos com 71 e 72 anos, vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte há pelo menos duas semanas, receberão o reforço nesta segunda-feira (19). A prefeitura antecipou as aplicações de segunda dose para ampliar e agilizar a imunização na capital mineira.

O grupo poderá se vacinar de 7h30 às 16h30, nos postos fixos e extras, e de 8h às 16h30, nos pontos de drive-thru. Os endereços podem ser conferidos no portal da PBH (clique aqui).

Para receber a vacina, é necessário que o idoso leve documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose.

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, a aplicação da segunda proteção deve ser feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os imunizados com a CoronaVac.

As nove Unidades 24h, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, são exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não respiratórios. Nestes locais, não está sendo feita a aplicação de vacinas.

