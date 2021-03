A Prefeitura de Belo Horozonte vai ampliar, a partir desta quinta-feira (11), a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 79 anos, completos até 28 de fevereiro de 2021. A nova faixa etária foi incluída ao grupo prioritário após o recebimento de uma nova remessa com 37 mil doses da Coronovac nessa terça-feira (9).

A expectativa é imunizar cerca de 11,5 mil moradores da capital.

Com a ampliação os idosos entre 79 anos se juntam aos de 81, faixa etária que está sendo vacinada até a próxima sexta. As doses são aplicadas nos 152 centros de saúde, nos oito postos extras ou ainda nos três drive-thru. A lista com os endereços pode ser acessada no site.

Já os idosos entre 82 e 85 anos, que ainda não se imunizaram, a PBH segue com a vacinação em Centros de Saúde específicos e nos drive-thru. Veja a lista.

Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados com 79 anos devem fazer o cadastro no portal para ser atendido em casa.

O horário é das 7h30 às 15h30 nos centros de saúde e nos postos extras. Nos postos drive-thru, das 8h às 15h. O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A recomendação é que todos estejam de máscara e respeitem o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso esteja acompanhado de no máximo uma pessoa para evitar aglomerações.

A Prefeitura segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 do Ministério da Saúde. A orientação para a Coronavac é reservar a 1ª e 2ª doses para todos os vacinados. A segunda dose deve ser aplicada em um intervalo entre duas e quatro semanas. As doses remanescentes desta remessa serão incorporadas para uso em uma nova faixa etária, assim que Belo Horizonte receber mais vacinas do Ministério.