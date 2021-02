Idosos que tenham 87 anos ou mais começaram a ser imunizados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (22) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais 1.145 pessoas do público-alvo devem receber as doses. Para receber a primeira, o idoso precisa fazer um cadastro no site da prefeitura.

A partir dessa inscrição, a secretaria de Saúde entrará em contato com a pessoa ou familiares, por telefone, para agendar o dia da imunização, que poderá ser em domicílio, com equipes volantes, ou em uma Unidade Básica da Saúde (UBS). Estão disponíveis 14 salas de vacinação na cidade.

Até sexta-feira (19), 1.856 pessoas com 89 anos ou mais foram vacinados em Contagem. A imunização para este grupo foi finalizada no fim da semana passada, mas os idosos que perderam o prazo ainda poderão receber a aplicação mediante o cadastramento.

Cadastro

Para fazer o cadastro é necessário informar o CPF, documento de identidade, dados pessoais, endereço, Unidade Básica de Saúde (UBS) referência, e o contato. Caso não tenha acesso à internet, o registro pode ser feito na UBS mais próxima da residência.

O agendamento para vacinação será realizado conforme disponibilização da vacina pelo governo federal, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Plano Municipal de Vacinação. É preciso aguardar o contato da UBS para o agendamento.

Calendário

A segunda dose das vacinas na cidade está sendo aplicada seguindo os critérios dos fabricantes: para a CoronaVac, o prazo é de duas a quatro semanas. Para a da AstraZeneca/Oxford, são necessários três meses de espera. Para os idosos, a secretaria municipal de Saúde divulgará, em breve, os detalhes da aplicação da dose complementar.

O restante da população deverá aguardar a divulgação do calendário de vacinação, público-alvo e locais para as próximas fases. As informações serão divulgadas pela prefeitura.

