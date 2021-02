Idosos com idades entre 87 e 89 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19, nesta quarta-feira (24), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para o início desta etapa de imunização, serão usadas cerca de 870 doses remanescentes da vacinação de outros grupos prioritários, que já foram imunizados com a primeira dose.

Segundo a prefeitura da cidade, os idosos receberão a aplicação em domicílio. Equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entrarão em contato para agendar o atendimento.

A estimativa é que haja 890 pessoas desta faixa etária que residem em Betim. De acordo com a secretaria Municipal de Saúde, os cadastros do Cartão SUS e do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS), utilizado na Atenção Básica à Saúde, estão sendo usados como referência para levantamento do número de pessoas que serão vacinadas.

Caso um idoso tenha alguma dúvida ou não tenha recebido o contato da unidade de saúde, deverá procurar a UBS de referência. “Todos os idosos serão vacinados, mas pedimos que as pessoas aguardem o contato da unidade de saúde para agendamento”, explicou a diretora operacional de Saúde, Tânia Resende.

A prefeitura do município alerta, ainda, que todos os agentes comunitários da saúde, da UBS de referência, acompanharão os profissionais que realizarão a vacinação em domicílio. Todos estarão identificados com crachá.

Cadastro dos trabalhadores da saúde

A vacinação dos trabalhadores da saúde também continua a ser realizada. Aqueles já cadastrados estão sendo chamados para receber a imunização no Serviço de Atendimento à Covid-19, anexo ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest). O trabalhador que ainda não se cadastrou pode acessar o link e preencher o formulário eletrônico.

A Secretaria de Saúde ressalta ​q​ue a vacinação tem um​ caráter contínuo e os grupos prioritários poderão ser contemplados de forma cumulativa. À medida que novas doses de vacina forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, outros públicos prioritários serão atendidos.

