Idosos de 70 anos, que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, continuam recebendo a segunda aplicação nesta quarta-feira (28) em Belo Horizonte. Entre esta quinta (29) e sexta-feira (30), a imunização será de pessoas com 69 e 68 anos, respectivamente. Para o público de 89 anos e mais, desde que não tenha mobilidade reduzida, a administração da dose complementar será antecipada para o próximo sábado (1º).

O prazo para vacinação, conforme informou a Prefeitura de BH, segue as recomendações do Ministério da Saúde. O intervalo entre as aplicações das doses deve ser de 14 a 28 dias para os vacinados com a Coronavac e de 2 a 14 semanas para os imunizados com a AstraZeneca.

A imunização dos idosos de 68 a 70 anos será realizada até sexta-feira nos centros de saúde e postos extras, das 7h30 às 16h30, e nas unidades drive-thru, das 8h às 16h30. Os locais estão disponíveis neste link.

Para receber a dose, as pessoas precisam apresentar um documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste as informações sobre a primeira aplicação.

Confira o cronograma da vacinação contra a Covid-19 em BH:

- 70 anos: segunda dose na terça (27) e quarta (28)

- 69 anos: segunda dose na quinta-feira (29)

- 68 anos: segunda dose na sexta-feira (30)

- 89 anos e mais: segunda dose no sábado (1º)

Sábado

Vale reforçar que, no sábado, a vacinação contra a Covid-19 será exclusiva para o público acima de 89 anos. Os locais serão divulgados posteriormente pela PBH. Os moradores desta faixa etária que estão acamados devem entrar em contato com a administração municipal para agendar a vacinação.

