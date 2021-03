Idosos de 69 a 71 anos, completos até 30 de abril de 2021, começam a ser imunizados contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (29) em Belo Horizonte. Mas atenção ao cronograma: nesta segunda, até a próxima sexta (2), serão imunizadas as pessoas com 71 anos.

Nesta terça-feira (30) será iniciada a proteção dos moradores com 70 anos. A vacinação dos belo-horizontinos com 69 anos terá início na quinta-feira (1º). Ambos os grupos receberão as doses até sexta e não haverá atendimento para este grupo na próxima quarta (31), já que o dia será reservado para aplicação de segunda dose, seguindo o agendamento do cartão de vacina.

O horário para a imunização foi ampliado e agora será das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e nos postos extras. No drive-thru, será das 8h às 16h30 (confira os endereços). As Unidades de Atendimento 24h não Covid, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, estão exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidades não respiratórios e não fazem a aplicação de vacinas. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura.

Para imunização, é preciso que o idoso leve um documento de identidade, CPF e comprovante de residência. A recomendação é que todos estejam de máscara e respeitem o distanciamento nas unidades. O ideal é que apenas uma pessoa acompanhe quem será imunizado, para evitar aglomerações. Moradores do grupo prioritário que estejam acamados devem se cadastrar no site da prefeitura.

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, todas as doses recebidas a partir da sétima remessa estão sendo utilizadas sem reserva da segunda dose. Segundo a PBH, a pasta garantiu o envio de nova remessa, em tempo hábil, para vacinação em segunda aplicação.

Cronograma de vacinação:

71 anos: a partir de segunda-feira, (exceto quarta)

70 anos: a partir de terça-feira, dia 30 (exceto quarta)

69 anos: a partir de quinta-feira, dia 1º

