A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou o novo calendário de vacinação da capital e reduziu para cinco meses o intervalo entre as doses. A partir da próxima semana será iniciada a aplicação do reforço vacinal em idosos de 85 a 82 anos. Além disso, haverá, também, ações de repescagem para alguns públicos imunizados com a Pfizer. Confira o novo calendário no fim da matéria.

Para conseguir tomara a vacina contra a Covid-19, a pessoa deve comparecer a um ponto de vacinação portando documento com foto, CPF, cartão de vacina com registro das doses anteriores e comprovante de endereço. Poderão tomar a dose de reforço aqueles cuja data da segunda aplicação tenha completado cinco meses ou que faltem até 15 dias para esse prazo.

Os trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais também serão novamente convocados para a dose de reforço, considerando que novos profissionais podem ter sido contratados para a área e, em muitos casos, ainda não completaram o prazo mínimo entre as aplicações. Para este público também é necessário ter pelo menos 5 meses da segunda dose.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para o drive-thru (veja aqui os endereços).

Poderão participar da repescagem de dose adicional as pessoas com alto grau de imunossupressão a partir de 18 anos, cuja segunda dose tenha sido há pelo menos 28 dias. Os jovens de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinados com a primeira dose da Pfizer também estão liberados para concluírem a imunização contra a doença.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno. Os públicos elegíveis para se vacinar nesse período são exclusivamente os convocados para o dia em questão. Confira os endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Confira o calendário de vacinação da próxima semana: