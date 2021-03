Alívio e felicidade. Esses são os sentimentos dos idosos de 85 anos que, nesta quarta-feira (3), começaram a tomar a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em Belo Horizonte. A imunização das pessoas dessa faixa etária, que ocorre em todos os 152 centros de saúde da cidade, será feita até o próximo dia 12, exceto aos sábados e domingos, das 7h30 às 15h30.

"É um alívio. Estou feliz, é óbvio", disse Israel Gomes Públio, de 85 anos

Quem não perdeu tempo e logo cedo passou no posto para receber a proteção foi Israel Gomes Públio. Morador do bairro São Lucas, na região Centro-Sul, o idoso está isolado em um sítio desde março do ano passado e só veio para a capital para a vacinação.

Agora, com a segunda dose do imunizante previsto para 1º de junho, ele já planeja a retomada das atividades. “Não doeu nada (a aplicação). É um alívio. Estou feliz, é óbvio”, comentou na saída do centro de saúde.

Planos também faz Zuleine Epiphânio Garcia Leão, de 85 anos, que também tomou a primeira dose nesta quarta-feira. Conhecida como Dona Zuzu, a idosa é considerada símbolo do clube mineiro América e não vê a hora de voltar ao campo para torcer pelo clube do coração. “Voltar para a minha torcida Avacoelhada, pular, gritar. Por enquanto, assisto os jogos pela televisão e vou me cuidando para não ter problema com o coronavírus”, conta a mulher.

Ampliação

A ampliação da vacinação dos idosos contra a Covid-19 em Belo Horizonte foi possível porque a metrópole recebeu 51,3 mil doses, sendo 33,5 mil da Oxford/Astrazeneca e 17,8 mil da Coronavac. Nesta etapa, que abrange os moradores de 80 a 85 anos, a prefeitura espera vacinar 42 mil pessoas.

A partir de amanhã, os idosos de 84 anos também começam a ser protegidos.

Confira o cronograma:

- 85 anos, de quarta-feira (3) até sexta-feira (12), exceto sábado e domingo.

- 84 anos, de quinta-feira (4) até sexta-feira (12), exceto sábado e domingo.

- 83 anos, de segunda-feira (8) até sexta-feira (12).

- 82 a 85 anos, de terça-feira (9) até sexta-feira (12).

- 81 a 85 anos, de quarta-feira (10) até sexta-feira (12).

- 80 a 85 anos, de quinta-feira (11) até sexta-feira (12).

Para receber a dose, o idoso precisa apresentar a carteira de identidade e o comprovante de residência.

O uso da máscara é obrigatório e a distância entre as pessoas deve ser respeitada. No intuito de evitar aglomerações, a prefeitura recomenda que o usuário leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Os acamados nesta faixa etária devem fazer o cadastro no portal da PBH para receberem a vacina em casa.

86 a 88 anos

No próximo sábado (6), postos de vacinação exclusivos serão abertos pela Prefeitura de Belo Horizonte para imunizar os idosos de 86 a 88 anos com a segunda dose, das 8h às 15h. De acordo com a administração municipal, serão disponibilizados 72 unidades de vacinação, sendo três delas em formato drive-thru.

Ao longo da próxima semana, pelo menos um posto será mantido em cada regional para a imunização desse público-alvo.

