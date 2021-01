Cidades do interior de Minas já iniciaram a vacinação contra a Covid-19. Em ato simbólico, o governador Romeu Zema (Novo) participou da imunização em Montes Claros, no Norte do Estado, no fim da manhã desta terça-feira (19).

Na cidade, a 420 km de Belo Horizonte, as primeiras doses foram aplicadas em idosos do Asilo São Vicente de Paula. Mais cedo, Januária, na mesma região, também deu a largada na campanha que visa a barrar o coronavírus.

Em Montes Claros, que deve receber 20 mil doses da CoronaVac - produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac - a primeira a receber o imunizante foi Maria das Dores Reis, de 90 anos. Em seguida, Eroldides Cardoso, de 96 anos, da cidade de Francisco Sá, mas que vive há 4 anos no asilo.

Enfermeira Ana Luiza Carvalho Reis recebeu a vacina em Januária, no Norte de Minas

Januária

Na Regional de Saúde de Januária, 14.090 doses da vacina foram recebidas. Os imunizantes serão distribuídos para 25 municípios.

A enfermeira Ana Luiza Carvalho Reis, que está na linha de frente de combate à Covid-19, foi a primeira a receber a proteção em Januária. Ela, que também integra o comitê de enfrentamento à pandemia da cidade, diz que a meta é aplicar todas as doses até esta quarta-feira (20).