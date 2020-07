O Instituto Estadual de Florestas (IEF) está realizando processo seletivo para a contratação temporária de brigadistas para atuarem nas Unidades de Conservação Estaduais (UCs) de Minas Gerais.

São 265 vagas para Brigadistas de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que atuarão nas UCs e nas Unidades Operacionais da Força Tarefa Previncêndio, em atividades de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais. O profissional cumprirá carga horária de 40 horas semanais, conforme demanda das unidades de conservação, com a remuneração mensal de R$ 1.045,00, acrescida do valor de R$ 313,50 a título de periculosidade, totalizando R$ 1.358,50, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Os profissionais serão contratados por um período de 100 dias, que poderão ser prorrogados conforme a necessidade do órgão.

As inscrições são de graça e podem ser feitas até 15 de julho de 2020, exclusivamente pela internet. Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos completos na data da inscrição. Outra exigência é estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, além de atender a outros requisitos definidos no edital.

O processo seletivo será feito em três etapas: inscrição, seleção classificatória e comprovação documental. Para fins de classificação, serão considerados critérios como possuir certificado de participação em Curso de Brigadista de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais; Experiência profissional nas Brigadas Contratadas pelo Previncêndio/Sisema; Experiência voluntária em Operações de Combate a Incêndios Florestais nas unidades do IEF ou em outros órgãos/instituições e Carteira de Habilitação na categoria mínima B.