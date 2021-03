O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) está com quatro vagas abertas para contratação de professor substituto em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. As oportunidades são para as áreas de Agrimensura, Agronomia, Engenharia Florestal, Informática e Automação Industrial.

De acordo com o IFMG, o candidato à vaga precisa ter formação superior em cursos relacionados às disciplinas a serem ministradas durante o período de vigência do contrato. Além disso, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de R$ 50 - pedidos de isenção do valor podem ser feitos conforme previsto nos editais.

As inscrições podem ser feitas no site www.ifmg.edu.br.

Campus Betim

A vaga de professor substituto na área de Automação Industrial é destinada ao Campus Betim, na Grande BH. Neste caso, a remuneração básica é de R$ 5.402,02 para 40 horas semanais de trabalho. Também pode haver acréscimo de alguns benefícios, segundo o IFMG. As inscrições são aceitas até o dia 17 de março.

A primeira etapa será constituída pela prova de títulos, que ocorrerá a partir do dia 25 de março. Já a prova de desempenho didático deverá ocorrer no dia 6 de abril, de forma virtual, por videoconferência. Os candidatos deverão trabalhar com o tema "Programação de Controladores Lógicos Programáveis em Linguagem Ladder segundo a norma IEC 61131-3: Contadores e Temporizadores".

O resultado da seleção está previsto para ser publicado em 9 de abril. A seleção terá validade de um ano, a contar da data da homologação, podendo ser prorrogada por igual período.

Campus São João Evangelista

As inscrições para as três vagas em São João Evangelista vão até 15 de março. Conforme a instituição, uma das vagas tem vencimento básico de R$ 5.402,02, já a remuneração das outras duas é R$ 3.841,90.

O salário pode ser acrescido de benefícios como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar e outros. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O processo seletivo será composto de duas etapas, sendo a primeira prova de títulos e a segunda prova de desempenho didático. A avaliação dos títulos ocorrerá no dia 30 de março.

Já a prova didática será realizada de forma virtual, por videoconferência, nos dias 7 e 8 de abril. O objetivo é avaliar a habilidade expositiva do candidato, assim como seu grau de conhecimento sobre os temas propostos.

O resultado final está previsto para ser publicado no dia 12 de abril. A seleção terá validade de um ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogada por igual período, no interesse do IFMG.

Leia mais:

Dono do tradicional Bola Bar, Ademir Costa morre vítima da Covid-19 em BH

Idosos 'dormem' em fila para vacinar contra Covid em Pedro Leopoldo e muitos saem sem imunização

Prefeitura define nesta sexta próximos passos da estratégia de combate à Covid-19 em BH