Uma chuva severa é aguardada em mais de 50 cidades de Minas até a manhã deste sábado (25), de acordo com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Ainda há uma forte atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a região central do Estado, deixando municípios em alerta para inundações e deslizamentos de terra.

Para cidades localizadas nas regiões Central, Metropolitana, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, são esperadas chuvas com volumes entre 150 e 200 milímetros entre a tarde de sexta (24) e a manhã de sábado. Já nas regiões Noroeste, Norte, Central, Jequitinhonha, Rio Doce e Campo das Vertentes, a previsão é de chuvas entre 80 e 120 milímetros neste período.

De acordo com o Igam, em Belo Horizonte as condições climáticas permanecem como na quinta-feira: chuva ininterrupta, nublado e pancadas de chuva com intensidade moderada, intensa e forte. A temperatura máxima não deve passar de 23°C.

Veja as cidades com previsão de chuva intensa ainda nesta sexta:

Belo Horizonte e RMBH, Frutal, Ituiutaba, Uberlândia, Patrocínio, Uberaba, Araxá, Passos, Pimhui, São Sebastião, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Alfenas, Campo Belo, Varginha, São Lourenço, Lavras, Andrelândia, Juiz de Fora, São João del Rei, Oliveira, Formiga, Divinópolis, Bom Despacho, Patos de Minas, Paracatu, Três Marias, Pará de Minas, Itaguara, Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Cataguases, Ubá, Viçosa, Muriaé, Ouro Preto, Ponte Nova, Manhuaçu, Itabira, Sete Lagoas, Curvelo, Pirapora, Unaí, Conceição do Mato Dentro, Ipatinga, Caratinga e Aimorés.

A partir dessa previsão, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta nas redes sociais:

