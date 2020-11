A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na região central de Belo Horizonte, passou por reforma e será reaberta para fiéis neste domingo (22). A entrada é permitida mediante inscrição prévia.

De acordo com a Arquidiocese de BH, haverá missa às 18h, celebrada pelo arcebispo metropolitano da capital, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Também no domingo, o Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua reabrirá para a adoração ao Santíssimo Sacramento.

Para participar, no entanto, o fiel precisa se inscrever na secretaria paroquial, que está localizada à rua Sergipe, 175, no Centro de BH.

Restauração

A igreja será reaberta após uma reforma que teve início em 2015 e foi feita em etapas. Na primeira parte, o telhado do templo foi reformado e a imagem da Padroeira de Belo Horizonte, do século 18, restaurada.

Depois, os trabalhos se concentraram no interior da Igreja, com a reforma do presbitério, que foi concluída no ano passado. Em seguida, foram realizados os trabalhos de revitalização dos demais ambientes que integram o templo.

"Em cada etapa, os restauradores buscaram resgatar as características originais da Igreja, edificada em 1923. As obras de restauro são realizadas a partir de doações de pessoas físicas e jurídicas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, assim como doações espontâneas de fiéis e eventos organizados pela comunidade paroquial", informou a Arquidiocese.

Padroeira de Belo Horizonte

De acordo com a Igreja Católica, no século 18, para receber a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, vinda de Portugal, foi construída uma capela, na rota dos tropeiros que exploravam o interior do Brasil em busca de riquezas.

Ao redor dessa pequena capela, formou-se o Arraial Curral Del Rey, povoado que deu origem à capital mineira.

Com o crescimento do povoado e da devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem, foi edificada uma igreja maior, posteriormente demolida para a construção de Belo Horizonte – primeira cidade planejada do país.

O atual templo foi concluído em 1923 e está onde, no passado, a primeira Igreja foi erguida, o marco zero de Belo Horizonte.

Agendamento

A adoração presencial ao Santíssimo Sacramento na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem será realizada nos períodos da manhã (das 9h às 18h) e da noite (das 20h às 21h).

Nos outros horários, o fiel poderá fazer a sua oração a partir do canal no YouTube do Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua. As Missas são celebradas de segunda a quarta – 7h, 8h e 18h15 -, quinta e sexta – 7h, 8h, 12h15 e 18h15 -, sábado – 7h, 8h e 18h – e domingo – 7h, 09h, 11h, 18h, 19h30, 21h.

O horário de atendimento da secretaria paroquial é das 8h às 16h30, a partir dos telefones (31) 98402-7674 ou (31) 98406-1028.