Está marcada para as 14h deste sábado (5) a perícia para esclarecer as causas do incêndio que destruiu a capela de Santa Rita de Cássia, no distrito de Sopa, em Diamantina. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, por questões de segurança, não foi possível fazer a inspeção logo após o incêndio. O templo, tombado como patrimônio pela prefeitura da cidade do Vale do Jequitinhonha, ficou em ruínas na tarde dessa sexta-feira (4).

Para combater o fogo, três viaturas do Corpo de Bombeiros do município foram enviadas ao local. Um caminhão pipa da Copasa precisou ser acionado para auxiliar a corporação. O incêndio consumiu toda a estrutura da capela e um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento exato em que ocorre uma explosão. Veja:

Que tristeza!!! Capela Santa Rita de Cássia, do século XVIII em Diamantina, MG, pega fogo. E ela foi restaurada em 2017 !!! pic.twitter.com/jIEWtuLfyU — Afonso Borges (@afonsoborges) October 4, 2019

De acordo com o site Viva Diamantina, não há informações sobre a data em que a capela foi construída, mas estima-se que a edificação seja do século 18, devido a sua tipologia, forma e sistema construtivo. Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Diamantina, procurada pela reportagem, não havia se manifestado sobre o ocorrido.

Já o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) demonstrou solidaridade com o Executivo municipal, com a Arquidiocese de Diamantina e com a comunidade local. "Manifestamos ainda nosso apoio técnico às ações necessárias para a recuperação desse valioso bem cultural", afirmou por meio de nota.

Com Cinthya Oliveira.