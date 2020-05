A Igreja do Divino Espírito Santo, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, montou um drive-thru, na manhã deste domingo (31), na Praça da Matriz, para abençoar as famílias na luta contra o coronavírus.



Motoristas em carros e também aqueles que se dirigiram ao local a pé receberam a água benta no dia que a Igreja Católica celebra o Divino Espírito Santo, data que acontece 50 dias após a comemoração da Páscoa.

"Nós celebramos a manifestação do Divino Espírito Santo sobre toda a igreja e todo povo batizado. Hoje somos chamados a ser testemunhas desse Espírito Santo. A Paróquia Divino Espírito Santo, aqui de Varginha, resolveu abençoar as famílias, pedindo a luz e a força do alto, para que juntos possamos superar toda essa pandemia”, disse padre Heitor Rafael.

Após receberem as bênçãos, fiéis realizaram carreata pelas ruas centrais de Varginha.