Mesmo com as portas fechadas da Igreja de São José, no Centro de Belo Horizonte, fiéis apareceram ao longo desta quinta-feira (19) para fazer suas orações no pátio. Essa foi a primeira vez, em 120 anos, que as celebrações no Dia de São José não puderam contar com a presença da comunidade.

De acordo com a Arquidiocese de Belo Horzonte, para contribuir para o enfrentamento à epidemia do novo coronavírus, a missa das 19h será celebrada por dom Geovane e não será aberta ao público. A cerimônia poderá ser conferida pelos fiéis pela TV Horizonte.

O atendimento aos fiéis para confissões está suspenso por 15 dias, de acordo com a Arquidiocese. As portas da igreja São José voltam a ser abertas nesta sexta-feira (20), mas sem realização de missas.

