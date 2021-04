A Igreja de São Sebastião, localizada no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, anunciou, por meio das redes sociais, que as celebrações do Domingo de Páscoa (4) terão a presença física de fiéis. As solenidades serão realizadas em cinco horários diferentes, entre 7h da manhã e 19h, e contrariam o decreto da prefeitura de BH e as regras impostas pela Onda Roxa do programa Minas Consciente, que proíbem a celebração de missas e cultos com a presença de fiéis, como forma de tentar frear a transmissão do novo coronavírus.

Em uma publicação feita no Instagram, a paróquia informa que não será necessário agendamento e que a presença será por ordem de chegada.

Essa não será a primeira vez que a Igreja de São Sebastião receberá fiéis mesmo após a suspensão de missas e cultos pela PBH. No último dia 21 de março, um domingo, uma celebração foi realizada com a presença do público. Na ocasião, em t o prefeito de BH, Alexandre Kalil, criticou a postura da paróquia e disse, no Twitter, que os evangélicos estariam em colaboração máxima, enquanto “a Igreja de São Sebastião faz isso ...”.

Desde o último dia 13 de março, missas, cultos e demais celebrações religiosas presenciais estão suspensas na capital mineira. Essa e outras medidas foram publicadas em decreto na ocasião. Os espaços religiosos apenas podem permanecer abertos, mas sem aglomerações. A Onda Roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente e que está em vigor desde o último dia 17 em todas as 853 cidades mineiras, também proíbe a realização de celebrações religiosas com a presença de fiéis.

O Hoje em Dia tentou contato com a paróquia por telefone, mas as ligações não foram atendidas. A reportagem também solicitou um posicionamento da Arquidiocese de BH, mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve retorno.

