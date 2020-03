A proibição de eventos e reuniões com mais de 30 pessoas, pelo governo mineiro, impacta as atividades das igrejas em todo o Estado. O anúncio foi feito horas depois de a Arquidiocese de Belo Horizonte mudar rituais nos templos para evitar a proliferação da Covid-19.

Missas e reuniões estão suspensas, pelo menos até o próximo dia 12. A medida afetará as celebrações da Semana Santa, que também terão canceladas as procissões, sermões, vias sacras e dramatizações da paixão.

Até então, ficam mantidas as missas da Ceia do Senhor, mas sem o Lava-pés, e a Paixão do Senhor, sem o rito do beijo na cruz.

As igrejas evangélicas também se articulam para evitar aglomerações. Em nota, a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma das maiores denominações religiosas do país, afirma que seguirá determinações federais, estaduais e municipais.

Em vídeos nas redes sociais, Márcio Santos, da Convenção Batista Mineira, uma das mais importantes do Estado, orientou pastores a seguir as recomendações das autoridades. (Com Renata Evangelista)