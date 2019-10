O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta quarta-feira (30), em seu perfil oficial do Instagram, alerta sobre a circulação de provas falsas atribuídas ao Enem 2019.

De acordo com a nota, "o Inep repudia a disseminação de informações falsas e tentativas de tumultuar o cronograma do Enem justamente nos dias que antecedem a realização do exame".

O órgão ainda alerta que as informações sobre o exame são divulgadas nos canais oficiais. "É importante lembrar ainda que as fontes oficiIas para esclarecimentos são os portais e redes sociais do Ministério da Educação (MEC) e do Inep".

A circulação das provas falsas ocorre dias antes do exame, que será realizado nos dias 03 e 10 de novembro.