Após uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (24), representantes das empresas de transporte público de Belo Horizonte e BHTrans não chegaram a um acordo sobre o reajuste das passagens. Uma nova reunião pode ser realizada na quarta-feira (26), mas não houve confirmação oficial da data.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) não aceita a proposta da administração municipal de nova tarifa de R$ 4,50, mas também não divulga qual é o valor pleiteado pelos empresários do setor. Na sexta-feira passada (21), a auditoria sobre o transporte na cidade indicou que a passagem deveria custar R$ 6,35.

“As empresas vieram reafirmar que não conseguem cumprir o que nós colocamos na reunião de sexta-feira”, afirmou Célio Bouzada, presidente da BHTrans. Além de propor uma tarifa de R$ 4,50, a BHTrans exigiu que as empresas contratassem 500 cobradores e melhorassem a qualidade do serviço. Também foi requerida a colocação de 300 novos ônibus com ar condicionado em circulação.

Joel Paschoalin, presidente do Setra-BH, afirmou que as empresas não têm condições financeiras para atender às exigências da BHTrans. Ele também não divulgou qual seria o preço de passagem pleiteado pelos empresários. “Estamos reivindicando um equilíbrio no contrato, para continuar investindo na frota”, disse.

Segundo ele, os empresários vão se reunir esta semana para debater com maior profundidade os resultados da auditoria apresentados na sexta-feira, antes de trazer à administração pública um posicionamento.

Confira entrevista do presidente da BHTrans sobre o impasse em relação ao aumento das passagens:

Leia mais:

PBH propõe que passagens de ônibus subam para R$ 4,50; empresas não aceitam e vão recorrer

​Passagem dos coletivos em BH deveria custar R$ 6,35, diz auditoria