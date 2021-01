A importância das pesquisas científicas é tema de entrevista que o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Evaldo Vilela, concede ao Hoje em Dia nesta terça-feira (19), às 17h30. A live será transmitida no perfil do jornal no Instagram.

Atualmente, a entidade oferece cerca de 80 mil bolsas de pesquisas nas mais diversas modalidades a estudiosos de universidades públicas e privadas. Para 2021, o orçamento é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Porém, cerca da metade desta verba ainda depende de aprovação de crédito suplementar ao longo do ano, ou seja, apenas R$ 600 milhões estão liberados - o que pode representar um colapso.

Criado em janeiro de 1951, o CNPq acumula várias contribuições de pesquisadores brasileiros no cenário mundial. O Conselho também tem um papel importante na garantia da soberania nacional, já que promove a presença de pesquisadores brasileiros em territórios estratégicos, como a Antártida.

A live será conduzida pela jornalista Maria Amélia Ávila.

