Um barranco desabou e levou parte do pátio de um depósito de material de construção, no bairro Novo Amazonas, em Betim, na Grande BH, na manhã desta segunda-feira (24). Veículos que estavam no local foram arrastados junto com a terra, caindo na garagem de um edifício residencial numa rua paralela.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, apesar do susto, não houve feridos. A situação é mais complicada para os moradores do residencial, onde o deslizamento atingiu os automóveis estacionados, arrastando-os por cerca de três metros.

Câmeras de segurança do edifício registraram o momento em que o barranco desceu. As imagens impressionam. Os moradores ficaram assustados.

"Houve um estalo momentos antes. Nosso condomínio fica nas costas do depósito, um barranco que tinha árvores e muito mato. Sendo assim, não apresentou nenhum sinal que viria desabar. Dois carros que estavam lá no alto desceram. A terra atingiu outros veículos que estavam na nossa garagem. Agora é contabilizar os prejuízos", disse Ana Paula de Oliveira, síndica do condomínio de 6 torres e 12 andares em cada.

Conforme a Defesa Civil, não há risco para o residencial, pois nenhuma estrutura foi afetada. Bombeiros estão no local auxiliando nos trabalhos de rescaldo.

