O agronegócio mineiro comemora. Apesar da pandemia do novo coronavírus, o setor registrou saldo positivo nas exportações entre janeiro e outubro. Dos US$ 7,2 bilhões, o café representou 40%, mas o açúcar, a soja e a carne também obtiveram números significativos, principalmente para o mercado chinês, que passou a ser o principal parceiro de Minas.

Agora, o governo do Estado quer introduzir produtos com maior qualidade e alto valor agregado no mercado asiático, como o café gourmet. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado, João Ricardo Albanez, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os novos desafios do agronegócio e faz um balanço do setor, daqui a pouco, às 17h30. A live será pelo Instagram do Hoje em Dia.