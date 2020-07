O início da aplicação dos testes da vacina chinesa contra o novo coronavírus, chamada de Coronavac, em diferentes partes do país deve ser anunciado na semana que vem, anunciou o Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde de São Paulo. Entre os 9 mil participantes da pesquisa, estão cerca de 800 profissionais de saúde de Minas Gerais. Aqui a realização do estudo está a cargo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a parceria entre a universidade e o Instituto Butantan (responsável pela pesquisa no país) já foi assinada.

De acordo com o secretário, a partir desta quinta-feira (30), mais quatro centros de pesquisa vão dar início aos testes com a vacina. A terceira fase de testes em humanos teve início na terça-feira passada (21) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, mas ainda não foi levada aos parceiros. A previsão é que a pesquisa seja concluída até meados de setembro.

Apenas profissionais da saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam com pacientes com Covid-19 poderão participar dos testes. Para atender aos critérios, esses profissionais da saúde não poderão ter outras doenças e nem estarem em fase de testes para outras vacinas.

A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 14 dias. Caso seja comprovado o sucesso da vacina, ela começará a ser produzida pelo Instituto Butantan.

* Com Agência Brasil

Leia mais:

Tira-dúvidas: quando a vacina deve começar a ser aplicada no Brasil?

Vacina chinesa testada em Minas é uma das mais promissoras, afirma Estado

Voluntários podem se inscrever para teste da vacina chinesa contra Covid que será aplicado pela UFMG