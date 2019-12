Os motoristas que irão pegar estrada nesta sexta-feira (20), quando começa o período de feriado de fim de ano, já enfretam lentidão em algumas rodovias que cortam Belo Horizonte e, também, em vias do Centro da capital mineira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-381, os motoristas enfrentam trânsito lento desde o início da tarde na altura da ponte do rio das Velhas, no sentido BH/Vitória. O motivo é apenas o excesso de veículos, uma vez que, no local, há apenas uma única faixa em cada sentido por conta do viaduto.

Na BR-381, em Betim, motoristas enfrentam cerca de 3 km de lentidão no sentido BH da rodovia

Ainda na BR-381, desta vez na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há retenção de 3 km no sentido BH. Conforme a Arteris Autopista Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, o motivo para a retenção é o excesso de veículos na saída do feriadão. Há também lentidão na mesma rodovia em Contagem (fila de veículos de 2 km) e no km 704, na altura de Lavras, no Sul de Minas, devido à uma queda de árvore que ocupa uma das faixas.

No Anel Rodoviário, conforme a Via 040, há lentidão também devido ao aumento no número de veículos. Os motoristas encaram 2 km de lentidão no sentido Brasília, próximo ao acesso à avenida Amazonas. Na BR-040, em Ouro Preto, na região Central do Estado, serviço de conservação no sentido Rio de Janeiro também causa 3 km de lentidão, entre o viaduto Novo Villa Rica e o acesso à Belo Vale, na mesma região.

O trânsito também já está congestionado na BR-040 na altura de Contagem, onde um veículo com pane interdita parcialmente a rodovia e causa lentidão no sentido Brasília. O ponto de referência do local é o acesso à avenida das Américas.

Centro de BH

Mas não é só nas rodovias que o trânsito está complicado. Também há lentidão na região do Centro de BH, de acordo com a BHTrans. No início desta noite, o trânsito é intenso na praça Rio Branco, também conhecida como praça da Rodoviária. Ainda conforme a empresa que administra o trânsito na capital, foi necessário fazer a inversão da plataforma superior para o estacionamento inferior.



Mudança foi necessária para reduzir os impactos no trânsito da região

Os motoristas também enfrentam lentidão na avenida Cristóvão Colombo, no sentido Centro/bairro; na avenida Cristiano Machado, na altura do Minas Shopping, também no sentido centro/bairro; na BR-356, entre os trevos do BH Shopping e do Belvedere, em direção ao centro; e na avenida Amazonas, entre a Contorno e a rua Conde Pereira Carneiro, no sentido bairro.

