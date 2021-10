Até a próxima segunda-feira (1º), véspera do feriado de Finados, moradores de BH podem ser surpreendidos por pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mas apesar da possibilidade de chover, quem está se preparando para curtir clubes e passeios ao ar livre deve encontrar dias quentes, com a máxima chegando a 28ºC. A mínima não deve passar de 16ºC. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No restante do Estado, a previsão é depossibilidade de chuva isolada nas regiões Leste e Central, em função da umidade e do calor intenso durante o dia.

O tempo fica instável e pancadas de chuva podem ocorrer no Oeste, no Sul e na Zona da Mata. Nas demais regiões, está prevista variação de nebulosidade. As temperaturas em todo o Estado variam entre 13°C e 35°C.

No sábado (30), há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.



