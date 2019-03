Um incêndio atingiu a esteira de bagagens ligada a um avião no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no início da tarde desta terça-feira (26), e foi contido rapidamente. O incidente aconteceu em um dos equipamentos que auxiliava o transporte de bagagens até a aeronave do voo Latam 3664, que havia chegado de Guarulhos, em São Paulo. As causas das chamas estão sendo apuradas.

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, a BH Airport, a ocorrência não trouxe impactos às operações do aeroporto. "A equipe do Centro de Operações de Emergência (COE), responsável pela logística de atendimentos de emergência do aeroporto, foi imediatamente acionada e direcionou dois Carros de Combate a Incêndio (CCI), da equipe de bombeiros de aeródromo para o atendimento. O fogo foi imediatamente controlado", afirma a BH Airport por meio de nota.

Ainda de acordo com a concessionária, os passageiros foram retirados da aeronave em segurança e serão acomodados em outras aeronaves da companhia aérea.

Por meio de nota, a Latam Airlines Brasil informou que os passageiros do voo LA3664 desembarcaram em total segurança após um princípio de incêndio na esteira traseira que fazia o desembarque das bagagens. "O fogo foi rapidamente controlado pelas equipes da LATAM e pela equipe do Centro de Operações de emergência (COE) do aeroporto. A companhia reforça que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", afirma a empresa aérea.

Ainda de acordo com a companhia, nenhuma bagagem foi danificada pelas chamas.

Imagens e vídeos feitos por passageiros estão sendo compartilhados nas redes sociais. Um dos perfis a publicar registros do incêndio foi o Trem de Pouso, especializado em aviação: