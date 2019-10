Três viaturas e duas aeronaves do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater um grande incêndio no bairro Serra Verde, em Venda Nova, nesta quinta-feira (17). As chamas altas se aproximaram da Cidade Administrativa, na MG-10.

De acordo com a corporação, não houve risco para a sede do governo de Minas. A preocupação dos militares estava concentrada na vegetação do Parque Serra Verde.

Segundo a comunicação do Governo de Minas, o incêndio não alterou o expediente dos funcionários da Cidade Administrativa. Quatro brigadistas profissionais do edifício estatal auxiliaram no combate às chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um aumento de 58,19% nos registros de incêndio em vegetação, entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Somente em Belo Horizonte, o aumento foi de 13,08%.

