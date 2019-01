Um centro comercial pegou fogo na manhã desta quinta-feira (3) no Barro Preto, na região Centro-Sul da capital. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combate às chamas. Segundo a corporação, o local já estava com algumas lojas abertas para o público, mas ninguém ficou ferido.

O quarteirão da rua Araguari, na altura do número 371 (entre avenida Augusto de Lima e rua Goitacazes), precisou ser fechado porque uma densa fumaça tóxica tomou conta da via. Agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar ajudam no desvio do fluxo de veículos e na retirada de curiosos da rua e de prédios e lojas do entorno.

“Não deu tempo de ver, mas o fogo começo em uma loja de panos de prato, que estava fechada. Quando começou a fumaça a gente só correu”, conta Gonçalo Ramos, de 46 anos, que trabalha como segurança no local. Outros funcionários contam ter ouvido pelo menos três explosões, mas não souberam precisar o que teria causado o acidente.

Segundo a gerente do shopping, Andrea Morato, o prédio tem cerca de 100 estandes locados e ainda não é possível saber a dimensão do estrago e prejuízos. “O fogo começou por volta das 9h40. No início os próprios funcionários tentaram conter as chamas com os extintores disponíveis, enquanto os bombeiros não chegavam”, disse.

Um caminhão de 25 mil litros d’água dos bombeiros chegou a ser enviado para reforçar o trabalho de combate às chamas, mas apenas os caminhões pipa foram utilizados. De acordo com os bombeiros, eram três focos de incêndio, que precisaram ser controlados para que o fogo não atingisse os outros dois andares.

Cerca de 20 militares foram mobilizados para o combate às chamas. De acordo com o aspirante Robson Jorge, do 1º batalhão do Corpo de Bombeiros, o incêndio de grande proporção deixou uma visibilidade muito ruim por conta da fumaça proveniente da queima de materiais variados, como plástico e tecidos.

"Ainda não há previsão de liberar o local. O procedimento agora é fazer o rescaldo e se não houver nova ignição deixamos aos cuidados dos proprietários", explica . Segundo ele, ainda não é possível saber as causas. "Isso só a perícia técnica poderá dizer. Também começamos a levantar se o local estava regular em relação à segurança", finaliza.

Veja o vídeo sobre o trabalho dos bombeiros:

Camila Aquila, que trabalha na região, registrou o início do incêndio: