Um incêndio atinge uma fábrica de tecidos, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se iniciaram nos fundos do galpão que fica na avenida Gávea, nº 100, e foi necessário o deslocamento de seis viaturas (veja fotos no final da matéria). Não haviam funcionários no momento e não há feridos.

Ainda não há informações sobre as possíveis causas do incêndio.

Os militares conseguiram isolar as chamas e não há risco de atingir os vizinhos. A equipe dos Bombeiros segue no local para controlar o incêndio.

Veja vídeo:

*Matéria em atualização

