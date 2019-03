A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma das mais famosas e conhecidas de Ouro Preto, na região Central de Minas, foi atingida por um princípio de incêndio, na madrugada desta segunda-feira (11). O templo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), está sendo avaliado por técnicos do órgão, que vão mensurar os estragos provocados pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 4 horas e, imediatamente, militares foram até o local. Lá, combateram o incêndio e constataram que somente uma porta lateral foi destruída pelo fogo. Mesmo com dimensões menores, a perícia foi acionada para vistoriar a igreja. A Arquidiocese de Mariana, responsável pelo templo, ainda não se manifestou sobre a ocorrência. A origem do incêndio é desconhecida.

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi construída em 1765. É considerada um dos marcos da arquitetura barroca e o autor da igreja é desconhecido. O local tem imagens atribuídas a Padre Félix, irmão mais velho de Aleijadinho.