Um incêndio deixou os moradores do bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em estado de alerta na tarde desta segunda-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o porão de uma residência de três pavimentos e a vegetação que fica próxima à casa. Havia um medo de que as chamas se espalhassem para os endereços vizinhos.

Quando os militares chegaram ao local, os moradores da região já haviam debelado parte do incêndio, deixando a situação estável. Os bombeiros, então, utilizaram água e técnicas de rescaldo para acabar com o fogo e impedir uma provável reignição.

Não houve vítimas, segundo os militares. Ainda não há informações se o incêndio comprometeu as estruturas da casa.