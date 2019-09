Um incêndio consome a área de vegetação do condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há dois dias. Desde o início dos focos, na terça-feira (17), 26 bombeiros já trabalharam no combate às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares trabalham especialmente com abafadores. Até a note desta quarta-feira (18), 40 mil litros de água transportada por quatro viaturas já foi utilizada no trabalho de contenção do fogo.

De acordo com a corporação, militares trabalham para que as chamas não se aproximem das margens da BR-040, na altura do bairro Vale do Sol.

Leia mais:

Clima de deserto: BH registra dia mais seco do ano com umidade na casa dos 12%

Acidente deixa um morto e interdita BR-040 por duas horas em Barbacena

Bombeiros controlam incêndio perto do Aeroporto de Confins; veja o vídeo