O incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região Central de Minas, foi controlado na tarde deste sábado (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 20% dos 33.800 hectares de área verde foram consumidos pelas chamas. No momento, equipes constituídas de militares e voluntários seguem do local para monitorar a área e evitar novos focos.



O parque segue fechado para visitação, mas segundo a administração, outras cachoeiras e atrativos do distrito estão funcionando normalmente, assim como os serviços de pousadas, bares e restaurantes, passeios turísticos.

Entenda



O fogo começou na última terça-feira (8), fora da área de preservação, em Itabira, também na região Central do Estado, e acabou invadindo o parque na tarde de quarta-feira (9), quando cerca de 3.500 hectares foram afetados, o que corresponde a aproximadamente 10% de toda a área de preservação.



Cerca de 54 brigadistas atuam no combate às chamas de forma ininterrupta, inclusive durante o período noturno. Equipes de prevenção de incêndio de outros parques nacionais, como Sempre Vivas, Caparaó e Canastra, estão na Serra do Cipó para auxiliar nos trabalhos e voluntários também têm chegado para colaborar com as ações.



Com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, duas viaturas e um helicóptero deram assistência no transporte de equipes, equipamentos e mantimentos. Além disso, dois aviões Air Tractor do ICMBio estão em atividade.



Turismo



Por causa do incêndio de grandes proporções turistas que compraram pacotes ou agendaram hospedagem para a região durante o feriado têm o direito de requisitar a restituição dos valores ou o reagendamento de data, de acordo com o Procon do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).



Leia mais:

Novo foco de incêndio atinge Serra do Cipó neste sábado

Desmatamento na Amazônia já cresceu 93% neste ano, aponta Inpe



​