Um dos cartões-postais de Belo Horizonte, a Serra do Curral está sendo atingida por um incêndio de grandes proporções, numa área entre os bairros Taquaril, na região Leste, e Serra, na Centro-Sul. As chamas começaram no final da tarde deste domingo (28).

A cena de um grande rastro de fogo, com muita fumaça no entorno, tem chamado a atenção dos moradores de vários pontos da capital mineira.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros já estão trabalhando no local, além do Pelotão de Combate a Incêndio Floretal (PCIF).

Os bombeiros lutam para debelar o fogo, enfrentando várias difuldades, por ser uma área elevada, de difícil acesso, com vegetação alta e pedras grandes. A aproximação também está sendo dificultada por conta do vento.

O incêndio preocupa a guarnição, devido à grande área queimada e à perda de várias espécies de animas. Até o momento, não se sabe a causa do incêndio, se há origem criminosa ou se ele foi motivado pela baixa umidade característica da estação de inverno, propícia a queimadas. Aguarde mais informações.

Confira a galeria de fotos: