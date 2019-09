Um incêndio de grandes proporções consome uma fábrica de tintas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da noite desta terça-feira (3). Sete viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas.

De acordo com a corporação, cerca de mil quilos de resina estão queimando no incêndio. Também há uma preocupação de que as chamas possam atingir dois tanques de 15 mil litros de solvente.

O local foi evacuado, isolado e a parte ainda não afetada está sendo resfriada, conforme os bombeiros. Os imóveis do entorno também foram evacuados. Ninguém ficou ferido.



Aguarde mais informações

