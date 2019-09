Um incêndio está destruindo a vegetação da região da mina de ouro Cuiabá, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas são altas e a rodovia que liga Sabará a Caeté teve de ser interditada nos dois sentidos.

A Anglo Gold, responsável pela mineração na área, informou que 25 brigadistas da empresa e o Corpo de Bombeiros, com 3 caminhões e equipe de 15 militares, estão atuando no combate ao incêndio em área do entorno da unidade.

De acordo com a mineradora, o incêndio começou no final da tarde e, no momento, está sob controle. "A equipe no local conta ainda com o apoio de 15 combatentes da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA) e cinco da Defesa Civil de Caeté. Além dos carros do Corpo de Bombeiros, todos os caminhões-pipa da unidade da empresa estão à disposição", informou.

Ainda não se sabe as causas e nem o tamanho da área envolvida.

