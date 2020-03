O Corpo de Bombeiros combate desde o início da manhã desta quinta-feira (19) um incêndio de grandes proporções que atinge uma loja no Centro de Belo Horizonte. As chamas altas, segundo o Boletim de Ocorrência, começou por volta das 5h15 no estabelecimento que fica na rua dos Caetés.

Por causa do incidente, o trecho entre as ruas Espírito Santo e Rio de Janeiro foi interditado e 13 linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. São elas: 3302B, 4403A, 9030, 9404, SC04A, 3501A, 3501B, 3502, 3503A, 9402, 9405, 9502 e 9801.

De acordo com os bombeiros, as chamas começaram na Casa do Barbeiro, loja especializada na venda de produtos cosméticos e mobiliário para salões de beleza. Várias viaturas da corporação estão no local e, somente após o rescaldo, será possível contabilizar os prejuízos e verificar se a estrutura do imóvel foi abalada. Não há registro de vítimas.

Para evitar que o fogo se alastre para outras lojas, os militares isolaram as imediações. Além dos bombeiros e da BHTrans, a Cemig e a Copasa atuam na ocorrência para desligar a rede elétrica e fazer a contenção de um duto de água que estourou no local.

As circunstância do incêndio ainda não foram esclarecidas e serão investigadas posteriormente pela Polícia Civil.