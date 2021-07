O Corpo de Bombeiros combate, desde a manhã desta quinta-feira (29), um incêndio de grandes proporções em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo teve início em um matagal na avenida Beira Rio, no bairro Moreira, zona rural da cidade.

Segundo a corporação, as chamas já chegaram à avenida Marechal Rondon, aproximando-se de residências e do centro histórico da cidade. Também há riscos para empresas, fazendas, fábricas e galpões que estão no perímetro do fogo.

O incêndio, que teve início às 5h20, já foi parcialmente debelado. Segundo os militares, a associação entre período seco e fortes ventos fez com que as chamas se propagassem mais rapidamente.

A área afetada possui trechos de vegetação densa, com coqueiros de até seis metros de altura e outras árvores de grande porte. Há a precupação de que as copas sejam atingidas. Cerca de 5 mil metros quadrados de uma região de bambuzal já foram consumidos pelo fogo.

Duas viaturas foram acionadas para a ocorrência. "Como o reservatório de água desta está abaixando, as novas equipes já se deslocam para não haver interrupção da estratégia de combate", detalhou a corporação. Nenhuma edificação foi atingida até o momento.

Os bombeiros seguem tentando debelar o incêndio em frente ao cemitério do Carmo, próximo ao centro histórico, e na Estrada Beira Rio, na entrada da cidade.

