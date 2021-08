Um incêndio de grandes proporções destrói ônibus estacionados no pátio de uma empresa de turismo no bairro São Bernardo, na região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (24). Não há informações de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um coletivo foi totalmente destruído pelas chamas e outros, parcialmente atingidos. Parte da edificação, na rua Abílio Peres da Silva, e a rede elétrica foram comprometidas pelo fogo. Seis viaturas da corporação atuam na ocorrência, juntamente com equipes da Cemig.

Mais cedo, os bombeiros informaram que houve vazamento de combustível no terreno, com possibilidade de propagação do fogo para lojas e casas vizinhas. Por volta das 15h, no entanto, os militares explicaram que o fogo foi confinado e parcialmente controlado.

Fumaça escura expelida no incêndio pode ser vista de diversas áreas da cidade

Aguarde mais informações.

Veja a galeria de fotos:

Leia mais:

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta melhora no clima econômico da América Latina

Polícia Federal desarticula associação criminosa suspeita de invadir site do TSE

Amostras identificam possíveis casos da variante Delta em 7 cidades da Grande BH; veja quais