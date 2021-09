Um incêndio destruiu cerca de 25 hectares de uma mata às margens da MG-030, nas proximidades do Colégio Santo Agostinho e do Condomínio Vale dos Cristais, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8). O fogo foi controlado após 16 horas de trabalho. Ninguém se feriu e 48 mil litros d'água foram gastos na ação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início nessa madrugada, por volta de 1h40, e seguiu sendo combatido por 12 agentes até cerca das 18h desta quarta. Segundo os militares, um morador do condomínio acionou os militares após ter se assustado com as chamas em uma área de vegetação próxima à região.

"Os militares que compareceram no local informaram que a linha de fogo se encontrava em um ponto muito íngreme e de difícil acesso, sendo necessário apoio aéreo para o combate. Não há relatos de vítimas ou que as chamas atingiram propriedades particulares", informou a corporação.

Ao todo, segundo os militares, o fogo destruiu cerca de 25 hectares da mata às margens da MG-030, tendo sido necessários 48 mil litros d'água no combate às chamas. O risco foi eliminado e os Bombeiros deixaram o local. No feriado de 7 de setembro, mais de 700 focos de incêndio foram atendidos pelos Bombeiros em Minas.

Outro foco

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros explicou que foi acionado para o combate a chamas na Serra do Cabral, na mesma cidade. Apesar disso, os militares foram à área e constataram que o foco estava em uma região muito íngreme e rochosa de forma que o mesmo ficaria confinado, não tendo para onde se alastrar. A área segue sendo monitorada.

