Um incêndio destruiu um apartamento, na madrugada desta quarta-feira (6), no bairro Novo Riacho, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As chamas começaram no terceiro andar do prédio, que fica na rua Monte Azul, por volta das 2h30 da madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na sala e passou para a cozinha, destruindo utensílios, eletrodomésticos e roupas.

Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.

