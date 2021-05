Cinco cômodos de um apartamento no bairro Anchieta, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram destruídos após um incêndio de grandes proporções no fim da manhã desta quinta-feira (6). Uma moradora apresentou dificuldade para respirar e foi levada por familiares a uma unidade de saúde. As chamas foram controladas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos notaram muita fumaça preta saindo do segundo andar do edifício, por volta de 11h40. Além de acionarem a corporação, tentaram diminuir a força das chamas usando mangueiras. O trabalho foi reforçado por equipes dos Bombeiros, que conseguiram acessar o flat em chamas.

Os militares também receberam informações de que havia uma pessoa presa no edifício. No entanto, mais tarde, constatou-se que se tratava de uma pessoa que respirou fumaça e foi encaminhada para atendimento médico. Informações sobre essa vítima não foram divulgadas. No apartamento destruído não havia nenhum morador.

Após cerca de 40 minutos de trabalho, os agentes informaram que o fogo foi controlado e as operações de rescaldo e ventilação para dispersar totalmente a fumaça foram iniciadas. A Defesa Civil de BH foi chamada para avaliar danos estruturais na construção. A perícia também foi acionada para investigar as causas do incêndio.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil para obter informações sobre a segurança estrutural do prédio e aguarda retorno.

