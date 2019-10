A histórica capela de Santa Rita de Cássia, no distrito de Sopa, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, foi tomada por um incêndio na tarde desta sexta-feira (4). Três viaturas do Corpo de Bombeiros do município foram enviadas ao local.

O combate às chamas contou também com um caminhão pipa da Copasa. No final da tarde, os bombeiros anunciaram que as chamas haviam sido controladas e continuava sendo feito um trabalho de rescaldo. Não há relato de vítimas.

A Secretaria de Cultura de Dimanatina ainda não se manifestou sobre o incêndio. A capela foi tombada pela Prefeitura de Diamantina em 2003.

De acordo com o site Viva Diamantina, não há informações sobre a data em que a capela foi construída nem sua autoria, mas estima-se que a edificação seja do século 18, devido a sua tipologia, forma e sistema construtivo.

