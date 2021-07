Um depósito de material reciclável pegou fogo no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7). Havia risco de o incêndio invadir casas vizinhas, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas a tempo. Ninguém se feriu.

De acordo com a corporação, o fogo teve início por volta das 9h50, no segundo pavimento do imóvel, e se alastrou rapidamente devido à carga composta, principalmente, por papelões. Enquanto os militares seguiam para o local, os agentes da Guarda Civil de Contagem fizeram a evacuação de populares, mas algumas pessoas continuaram tentando retirar parte dos materiais, como forma de evitar que o incêndio aumentasse.

Com a chegada dos Bombeiros, 20 militares, apoiados por quatro viaturas, sendo dois caminhões-bomba, iniciaram o trabalho de contenção das chamas. Como havia risco de destruir residências, os agentes priorizaram o confinamento das chamas no segundo andar, com técnicas de ventilação e aplicação de água a partir das edificações laterais. Em seguida, o espaço foi resfriado pela equipe.

O incêndio foi controlado por volta das 11h. A causa ainda é desconhecida. A Defesa Civil da cidade foi acionada para avaliar os danos no local, incluindo possível comprometimento às construções vizinhas. A reportagem entrou em contato com o órgão para obter o resultado da análise e aguarda um retorno.

